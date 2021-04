Xbox Controller e drifting: class-action affidata all'arbitrato, il commento di CSK&D

Come vi abbiamo già riportato sulle nostre pagine, la class-action legata ai problemi di motion drifting dell'Xbox Controller è stata affidata all'arbitrato. In questo modo, Microsoft è riuscita ad evitare che il contenzioso venisse affrontato in un'aula di tribunale, con il verdetto finale che sarà emesso da un arbitro esterno.

Lo studio legale Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith (CSK&D), che agisce in favore dei querelanti, ha confermato la notizia, ed ha fornito un ulteriore commento sulla vicenda. Benjamin Johns, in particolare, vede il passaggio all'arbitrato come una importante battuta d'arresto per la causa, ma CSK&D si dice ugualmente determinata a difendere i diritti dei propri clienti.

Johns dichiara che lo studio è ora entrato in possesso di un numero considerevole di controller difettosi da utilizzare come prove, e che un perito sta continuando ad analizzare la causa che scatena il problema del drifting degli stick analogici del pad. Stando alle verifiche portate avanti sinora, è stato constatato - almeno nel caso del pad Xbox One - un difetto di progettazione dei potenziometri a causa del quale viene registrato un movimento che il giocatore non sta apportando in un determinato momento. "In senso generale, la teoria alla base della causa è che se il problema del drift dovesse essere reso pubblico, nessun cliente ragionevole avrebbe acquistato i controller in primo luogo".

Firmando il contratto di servizio proposto da Microsoft, gli utenti accettano che dispute legali di questo tipo vengano affidati all'arbitrato, ed è per questo motivo che la giuria dello Stato di Washington ha accolto favorevolmente la richiesta del colosso di Redmond, evitando che la causa prendesse luogo in tribunale. Non ci resta che attendere le prossime settimane in attesa di nuovi eventuali risvolti.