Xbox: nuovo controller con feedback aptico in arrivo, nome in codice Sebile

Oltre a una revisione di Xbox Series X/S, Microsoft ha in programma di lanciare anche un nuovo Xbox Universal Controller, un joypad che andrà a sostituire l'attuale modello base in commercio, almeno secondo quanto emerso dai documenti depositati lo scorso anno dalla casa di Redmond presso la Federal Trade Commission.

Il lunghissimo documento PDF svela l'esistenza di un controller (nome in codice Sebile) che verrà annunciato nel quarto trimestre dell'anno fiscale 2024, questo joypad presenta un design rinnovato, supporto Bluetooth 5.2, Xbox Wireless 2 e Direct to Cloud, feedback aptico, speaker e accelerometro, oltre a nuove levette modulari e pulsanti ridisegnati per una maggiore comodità di utilizzo. L'ergonomia sarà "la stessa di Merlin" (nome in codice dell'attuale controller Wireless Xbox) con il medesimo layout di tasti, da segnalare la presenza di una batteria ricaricabile e intercambiabile, inoltre il joypad sarà prodotto utilizzando una maggior quantità di materiali riciclati a discapito della resina, per una maggior sostenibilità.

Il controller Sebile dovrebbe uscire il prossimo anno al prezzo di 69.99 dollari negli USA, al momento Microsoft non ha ancora annunciato nulla a riguardo e dunque non è escluso che i piani iniziali possano essere cambiati. Il nuovo controller dovrebbe poi essere incluso di base anche nelle confezioni di Xbox Series X/S Refresh, in arrivo tra il 2025 e il 2026.