Xbox Controller: Microsoft presenta le nuove colorazioni Electric Volt e Daystrike Camo

Microsoft ha ufficialmente presentato due nuove colorazioni per i controller Xbox: Electric Volt e Daystrike Camo. Navin Kumar, a capo della sezione marketing, ha dichiarato che l'obiettivo di Microsoft è quello di continuare a creare nuovi design per offrire ai propri clienti una sempre più vasta libertà di scelta con i suoi prodotti.

Il design Electric Volt si ispira "all'energia e alla vitalità" che normalmente possiamo apprezzare nelle sneaker e nel design d'abbigliamento sportivo, ha specificato Kumar. "La parte superiore in vivace colorazione gialla si contrappone in modo netto al D-pad ibrido nero opaco, mentre il bianco sul retro aggiunge ancora più dimensione al design". Il nuovo pad sarà in vendita a partire dal 27 aprile al costo di 65 dollari USD nella "maggior parte" dei mercati Xbox in tutto il mondo.

Passando al Daystrike Camo, che va quindi ad affiancarsi ai precedenti pad Night Ops Camo e Arctic Camo, abbiamo una mimetica Xbox che "assume un tocco di stile di vita unico in questo nuovo design. Con una palette di rossi profondi, abbinati al grigio e al nero, Daystrike Camo porta con sé un'atmosfera streetwear. Include anche le funzionalità standard dei nuovi controller wireless Xbox come il pulsante Condividi, il D-pad ibrido e l'impugnatura con texture sui trigger." Il pad è l'unico fra quelli offerti da Microsoft a presentare del grip su tutta la superficie superiore dei grilletti, e sarà disponibile sul mercato a partire dal 4 maggio al costo di 70 dollari USD.

Microsoft ha inoltre specificato che entrambi i pad sono stati realizzati sfruttando delle resine riciclate: "Entrambi i controller conterranno una porzione di resine realizzate con materiali riciclati derivanti da coperture dei fari delle automobili, brocche d'acqua in plastica e CD. Non sono previsti compromessi qualitativi da questi materiali riciclati, poiché in grado di fornire la solita durabilità e le stesse prestazioni che ci si aspetta, come dimostrato dai nostri test. Siamo entusiasti di compiere questo nuovo passo nel nostro impegno per la riduzione del consumo di rifiuti, pur continuando a proporre nuovi design innovativi per i nostri controller".