Xbox, il Controller S della console originale sta per tornare: grazie Hyperkin!

Come i fan ben ricordano, l'originale Duke della prima Xbox è tra i controller più scomodi di sempre a causa delle sue dimensioni considerevoli. Per questo poco tempo dopo Microsoft produsse un secondo pad più piccolo e maneggevole, il Controller S. E quest'ultimo si sta preparando per tornare in scena.

Hyperkin, azienda specializzata nella produzione di accessori e console pensati soprattutto per un pubblico di nostalgici (loro è ad esempio il Mega 95 attualmente in lavorazione, un Mega Drive portatile compatibile con tutte le cartucce della console SEGA), sta infatti lavorando a una nuova versione moderna del Controller S di Xbox, chiamata DuchesS e dal design fedelissimo alla controparte originale. Il pad è stato ovviamente aggiornato ai tempi moderni in modo così da essere ufficialmente compatibile non solo con Xbox Series X/S ma anche con Xbox One e con Windows 10 e 11.

Tra le novità rispetto al Controller S, DuchesS monterà anche un apposito tasto Share in linea con il pad di Xbox Series X/S, mentre joystick e grilletti sono stati rinforzati per essere molto più duraturi nel tempo e limitando così qualunque problema di usura. Attualmente però non è chiaro quando DuchesS verrà messo in commercio: Hyperkin ha infatti confermato di essere al lavoro sul progetto, ma per scoprire prezzo e data d'uscita bisognerà aspettare ancora un po'.

In ogni caso si tratta di una gradita sorpresa per i fan Xbox di lunga data, che di sicuro farebbero bene a tenere d'occhio questo gradito ritorno dal passato.