Xbox e Coronavirus, parla Phil Spencer: boom di utenza, ma no a speculazioni

Come ormai noto, la necessità di restare in casa in ottemperanza alle norme volte al contenimento della diffusione del Coronavirus ha generato un vero e proprio boom per il settore videoludico, che nonostante le difficoltà produttive attraversate da molti team ha visto crescere il proprio fatturato.

Una tendenza che ha riguardato ogni settore dell'industria, dal mercato console a quello PC, con numeri da record di afflussi su Steam. Di questo trend ha recentemente discusso Phil Spencer, nel corso di un'intervista concessa alla redazione di Business Insider. Durante la chiacchierata, il responsabile della divisione gaming di Microsoft ha confermato che la crescita ha coinvolto anche l'universo Xbox, sia sul fronte della vendita di console sia su quello dell'utilizzo di servizi come Xbox Live o l'apprezzato Xbox Game Pass.



In particolare, segnala Spencer, vi è un dato che risulta essere di particolare valore, ovvero la scelta di molte persone di avvicinarsi al mondo videoludico per la prima volta. "Stiamo osservando un grande afflusso di nuove persone che si interessano al gaming", ha evidenziato. Si tratta ovviamente di una tendenza positiva per Xbox, anche se il dirigente ha evidenziato come le modalità che hanno portato a tale risultato non fossero ovviamente quelle auspicate dal team verdecrociato. "Vogliamo essere molto attenti e non sfruttare la situazione. - ha concluso Spencer - Non metteremo in atto alcun tipo di strategia di business differente o altre cose. Stiamo semplicemente cercando di mantenere tutti i servizi attivi, preservare la godibilità dei giochi, e garantire che i nostri network siano sicuri. Essere qui in un momento di bisogno. Sono orgoglioso del fatto che possiamo fornire alle persone questa attività".