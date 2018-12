Xbox Countdown: arrivano le nuove offerte dal 21 dicembre al 5 gennaio

Per quanto non sia ancora arrivato l'annuncio ufficiale di Microsoft, sulle pagine di ResetEra sono già comparse le prime informazioni sul nuovo Xbox Countdown, che accompagnerà i giocatori all'alba del nuovo anno da domani, venerdì 21 dicembre alle ore 21:00, fino a sabato 5 gennaio 2019.

In questo lasso di tempo, le offerte si dipaneranno in due modalità: settimanali e giornaliere. Le prime saranno suddivise in due sessioni differenti, mentre le seconde verranno logicamente lanciate ogni giorno fino al 31 dicembre. Sarà bene, quindi, fare spesso un salto sul Microsoft store per non rischiare di perdersi le offerte più ghiotte.

Tra gli svariati titoli che verranno scontati durante questo nuovo Xbox Countdown, troviamo nomi come Assassin's Creed Odyssey, Batman: Arkham Knight, Forza Horizon 4, Call of Duty: Black Ops 4, Dark Souls III, Dishonored 2, FIFA 19, For Honor, Far Cry 5, Hitman 2, Grand Theft Auto V, Just Cause 4, Metal Gear Solid V, Resident Evil 7, PlayerUnknown's Battlegrounds, RIDE 3, SoulCalibur VI, Shadow of the Tomb Raider, Tekken 7 e molti altri ancora. La lista (non ancora completa) dei saldi è consultabile a questo indirizzo.

Approfitterete del nuovo Xbox Countdown per farvi un regalo (o regalare un gioco a qualcuno a voi caro) in prossimità delle feste natalizie?