Xbox Countdown: Steep Winter Games Edition è la nuova offerta del giorno

Per celebrare l'arrivo del 2018,sta proponendo ogni giorno un nuovo gioco in offerta sufino al 31 dicembre. La promozione di oggi riguardaper, disponibile con uno sconto del 20% per gli utenti Gold.

Per chi non lo ricordasse, Steep Winter Games include la versione originale di Steep e l'espansione Road the Olympics dedicata ai giochi invernali di PyeongChang 2018. Se avete voglia di montagna, neve e sport invernali, dunque, potreste approfittare della nuova offerta giornaliera proposta sullo Store Xbox: Steep Winter Games può essere acquistato a 39,99 euro dagli utenti Gold (con un risparmio di 10 euro sul prezzo di listino), oppure a 44,99 euro dagli utenti Silver. La promozione sarà valida fino alle 10:00 del 28 dicembre.

Ricordiamo inoltre che a partire da oggi sono disponibili anche i nuovi Deals with Gold della settimana.