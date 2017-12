Xbox Countdown: l'ultima offerta è Darksiders Fury's Collection

, raccolta che include Darksiders: Warmastered Edition Darksiders 2: Deathinitive Edition , si presenta come l'ultima offertaproposta sullo Store Microsoft. Previsto un risparmio del 75% per gli utenti Gold.

A partire da oggi e fino alle 10:00 dell'1 gennaio 2018, gli abbonati a Xbox Live Gold potranno acquistare Darksiders Fury's Collection per Xbox One a 10,00 euro, con un risparmio di 29,99 euro sul prezzo di listino. Per gli utenti Silver, invece, il gioco sarà disponibile a 13,20€, con uno sconto comunque interessante.

Approfitterete di questa occasione per recuperare i primi due capitolo di Darksiders? Rimanendo in tema, vi riproponiamo un recente video gameplay tratto da Darksiders 3. Per tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.