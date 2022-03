Xbox crede ancora nel mercato retail, nonostante il successo di Game Pass

Nella cornice mediatica della Game Developers Conference 2022, i vertici della casa di Redmond non hanno potuto fare a meno di sottolineare ancora una volta l'incredibile successo riscosso da Game Pass, divenuto ormai il centro dell'intera strategia gaming.

Il capo della divisione, Phil Spencer, ha tuttavia tenuto a specificare che Game Pass non è stato pensato per rimpiazzare i canali di vendita tradizionali, che continueranno ad essere supportati in futuro. "Spesso gli sviluppatori mi chiedono: 'se non sono nella sottoscrizione, non sono più adatto a Xbox?'. Ciò non è assolutamente vero!", ha assicurato Spencer. "Supportiamo ancora il retail; le persone che vendono giochi, comprano giochi... è una componente importante del nostro business".

Dunque, se giocate su Xbox e siete ancora legati alla compravendita tradizionale dei giochi, non avete nulla di cui preoccuparvi, Game Pass non è stato pensato per sostituirlo. L'esecutiva Sarah Bond, in ogni caso, non ha potuto fare a meno di decantare le lodi del servizio, che vede tassi di engagement elevatissimi, con i membri che in media spendono il 50% in più sullo store di Xbox rispetto ai non abbonati. "Ha davvero abbassato la barriera d'ingresso creando un mercato tutto nuovo e un amore nei confronti di videogiochi ed esperienze che normalmente sarebbero passati inosservati", ha affermato la Bond.

A proposito del servizio in abbonamento, l'ondata dei nuovi giochi per Xbox Game Pass di marzo non si è ancora conclusa: la prossima settimana arrivano Crusader Kings 3 per Xbox Series X|S e Weird West per cloud, Xbox e PC, entrambi al day one.