Xbox: crescono i ricavi dei servizi, calano i profitti hardware

Microsoft ha annunciato i risultati finanziari del terzo trimestre dell'anno fiscale, in questo periodo di tempo la divisione More Personal Computing Business (che include Xbox e Surface) ha visto aumentare i ricavi dai servizi mentre i profitti derivati dalle vendita hardware sono calati.

La divisione Xbox registra ricavi inferiori dell'1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, crescono invece del 2% i guadagni di servizi e contenuti, in particolare viene lodato Xbox Game Pass che sta riscuotendo un buon successo con oltre dieci milioni di abbonati. Il lockdown globale per l'epidemia Coronavirus ha fatto in modo che i giocatori abbiano fruito dei servizi Microsoft e Xbox con maggior assiduità in questo periodo, tuttavia non è bastato per eguagliare i risultati del terzo trimestre dell'anno fiscale 2019.

Un calo dei ricavi pari al 20% è stato registrato relativamente alle vendite hardware Xbox, si tratta però di una situazione piuttosto normale, Xbox One S, One X e One S All Digital hanno un prezzo di vendita inferiore rispetto al passato e questo ha portato a margini di profitto ridotti, inoltre con Xbox Series X in arrivo a fine anno una decrescita nelle vendite delle console di attuale generazione è fisiologica.

Microsoft svelerà i piani legati al lancio di Xbox Series X nei prossimi mesi, presumibilmente tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate, nessuna notizia è giunta a riguardo dalla presentazione dei risultati finanziari.