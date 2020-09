Xbox e Cyberpunk 2077 Night City Wire al Tokyo Game Show, ecco il programma

A sorpresa, Microsoft terrà uno showcase al Tokyo Game show 2020, in programma il 24 settembre. Subito dopo la cerimonia di apertura toccherà a Microsoft aprire le danze dei panel, con a seguire Square Enix e altri publisher.

Non sappiamo cosa mostrerà Microsoft in questa occasione, l'evento è stato denominato Xbox Tokyo Game Show 2020 Showcase, restiamo in attesa di ulteriori dettagli. Di seguito il palinsesto dei principali eventi divisi per giorno, gli orari riportati sono relativi al fuso orario locale giapponese JST.

24 settembre

20:00 – Opening

21:00 – Xbox Tokyo Game Show Showcase 2020

22:00 – Square Enix

23:00 – Lightning Games

25 settembre

20:00 – SEGA/Atlus TV

21:00 – GungHo Online Entertainment Tokyo Game Show Official Live Stream

22:00 – Capcom Special Program

26 settembre

11:00 – D3 Publisher: Earth Defense Force World Brothers TGS 2020 Live Stream

14:00 – Spike Chunsoft: Cyberpunk 2077 Night City Wire

15:00 – Level-5 Special Meeting

18:00 – Cygames: TGS 2020 Special Sneak Peek Shadowverse Champion’s Battle

20:00 – Konami Info Show

21:00 – Koei Tecmo Games TGS 2020 Special Program

27 settembre

15:00 – Koei Tecmo Games Dynasty Warriors 20th Anniversary Live Stream

21:00 – miHoYo: Genshin Impact Pre-Launch Live Stream

Spazio anche a Resident Evil Village di Capcom e ad un nuovo Night City Wire tenuto da Spike Chunsoft, publisher di Cyberpunk 2077 in Giappone. Non è chiaro se gli eventi dedicati a Cyberpunk 2077 e Xbox siano pensati per il pubblico locale o se godranno di versioni localizzate anche per il mercato occidentale, restiamo in attesa di saperne di più.

Trovate il palinsesto Tokyo Game Show 2020 sul sito ufficiale dell'evento, in programma dal 24 al 27 settembre esclusivamente in formato digitale.