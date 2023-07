Xbox, la nuova dashboard è promossa con riserva? Le lamentele dei giocatori

Nella giornata di ieri 28 luglio Microsoft ha finalmente messo a disposizione la nuova dashboard 2023 per le console Xbox, frutto di un lungo periodo di testing durante il quale la casa di Redmond ha lavorato a stretto contatto con i membri del programma insider. MA com'è stata accolta dalla più ampia comunità dei giocatori?

Microsoft ha progettato la nuova interfaccia di Xbox con l'obiettivo di agevolare la scoperta di nuovi giochi, la riscoperta dei titoli già giocati in passato, la connessione con le comunità di gioco e la creazione di esperienze personalizzate. Stando a quanto è possibile leggere in rete, sembra che la nuova home di Xbox sia stata generalmente ben accolta. Anche i nostri utenti hanno dimostrato di apprezzarla, lodando l'aspetto, la facilità e la comodità di navigazione, la presenza dei sottomenu e i widget nella porzione superiore dello schermo. Obiettivo centrato in pieno, dunque?

Non del tutto, a giudicare da alcune lamentele nelle quali ci siamo imbattuti. Sul subreddit di Xbox, ad esempio, c'è chi critica la classica dei giochi più giocati, definendola priva di senso alla luce dei titoli presenti, "letteralmente gli stessi 4-5 da una decade a questa parte". Parliamo di Fortnite, GTA 5, Rainbow Six Siege, Roblox e simili, che secondo l'utente che ha esposto il problema non hanno bisogno di ulteriore pubblicità.

Agli utenti di un altro thread non va invece a genio la grandezza delle pubblicità: gli annunci risultano essere più grandi contenuti già posseduti e/o installati, i quali sembrano dunque passare in secondo piano. La stessa questione viene affrontata anche in un'altra discussione, dove un utente scrive: "Mi piace la nuova schermata principale, ma tutto quello che c'è sotto è un disastro. È come un'unica grande pubblicità".

Voi cosa ne pensate? Avete riscontrato le medesime criticità dei giocatori di cui sopra?