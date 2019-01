Xbox Deals With Gold: Forza Motorsport 6 e Trials Fusion tra le offerte della settimana

Per inaugurare il nuovo anno, Larry Hryb reinterpreta il "supereroe verdecrociato" Major Nelson e annuncia i videogiochi Xbox One e Xbox 360 che rientreranno nell'offerta settimanale dei Deals With Gold dello Store ufficiale di Microsoft.

Tra le offerte più interessanti riservate agli abbonati a Xbox Live Gold (ma anche Silver, limitatamente ai titoli indicati in elenco), segnaliamo gli sconti sulle edizioni Standard e limitate di Forza Motorsport 6, sull'horror Observer, sul funambolico arcade racing Trials Fusion e, in retrocompatibilità con Xbox 360, su GRID 2 e GRID Autosport. Eccovi la lista completa dei primi Deals With Gold del 2019.

Sconti Xbox One

>observer_ - 67%

Asdivine Hearts - 30%

Boom Ball For Kinect - 40%

Forza Motorsport 6 Deluxe Edition - 50%

Forza Motorsport 6 Standard Edition - 40%

Forza Motorsport 6 Ultimate Edition - 50%

Forza Motorsport 6 – Porsche Expansion - 75%

Furi - 60% (Gold e Silver)

Gas Guzzlers Extreme - 75%

Hyper Sentinel - 50%

Industry Giant 2 - 50%

Infinite Adventures - 25%

Neighborhorde - 60%

Nidhogg 2 - 25%

Road Rage - 75% (Gold e Silver)

Shiness: The Lightning Kingdom - 75%

Space Hulk: Tactics - 33%

Spintires: Mudrunner - 75%

Steel Rain X - 33%

Troll & I - 75% (Gold e Silver)

Tumblestone - 67% (Gold e Silver)

Worms Battlegrounds – Alien Invasion DLC - 75%

Worms Battlegrounds - 75%

Giochi Xbox 360 in offerta

Alien Breed 2: Assault - 75%

Alien Breed 3: Descent - 75%

Alien Breed Episode 1 - 75%

GRID 2 - 85%

GRID Autosport - 85%

Operation Flashpoint: Dragon Rising - 75%

Stando a quanto specificato da Major Nelson, l'offerta sui primi Deals With Gold dell'anno sarà attiva su Xbox One e Xbox 360 fino all'8 gennaio.