Xbox Demo Event: disponibili su Xbox One più di 60 demo, ecco i giochi più interessanti

Con un giorno d'anticipo rispetto alla data annunciata da Microsoft, parte ufficialmente l'Xbox Demo Event della Summer Game Fest, l'iniziativa promozionale che consente a tutti gli utenti Xbox One di provare più di 60 demo di videogiochi che saranno lanciati nel corso dei prossimi mesi.

Il festival digitale avrà luogo fino al 27 luglio e permetterà ai giocatori della console della casa di Redmond di accedere a demo estese di decide di giochi in rappresentanza di tutti i generi. All'interno della relativa sezione apparsa nell'Xbox Store è possibile scaricare in maniera del tutto gratuita queste versioni dimostrative "speciali" che, a detta di Microsoft, "non saranno semplici demo" ma anteprime di prodotti in via di completamento, ossia versioni uniche di giochi che, magari, subiranno delle modifiche una volta raggiunta la fatidica versione 1.0 in coincidenza della loro commercializzazione.

Anche per questo, la divisione Xbox dell'azienda americana sprona tutti gli appassionati a condividere le proprie impressioni sui social o tramite messaggi da indirizzare ai rispettivi sviluppatori. Tra le prove accessibili durante il'Xbox Demo Event, è davvero impossibile non segnalare le versioni dimostrative del remake di Destroy All Humans!, dell'avventura sci-fi Haven, del funambolico gioco di skateboard con passerotti SkateBIRD, del soulslike Hellpoint e del platform in stile anni '90 Kaze and the Wild Masks. Eccovi una lista parziale dei giochi accessibili durante questo evento digitale:

Book of Adventum

Chris Tales

Curved Space

Hellpoint: The Thespian Feast

SkateBIRD

The Last Cube

Destroy All Humans!

Genesis Noir

Haven

Kazen and the Wild Masks

Knight Squad 2

Sail Forth

Welcome to Elk

YesterTomorrow

Nell'attesa di ricevere un vostro parere sui videogiochi che possono essere provati su Xbox One durante l'Xbox Demo Event della Summer Game Fest, vi rimandiamo alle ultime dichiarazioni di Phil Spencer sull'evento Xbox Series X del 23 luglio.