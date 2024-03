Xbox Design Lab accoglie i controller di Fallout, sono ricoperti di Vault Boy

Nel corso degli anni, Xbox Design Lab si sta arricchendo con tantissime nuove opzioni grazie alle quali i videogiocatori possono realizzare il loro controller dei sogni. Oltre a poter selezionare i colori del pad, da oggi gli utenti possono anche decidere se utilizzare una scocca a tema Fallout.

Questa nuova opzione per la personalizzazione del controller Xbox è molto bella e prevede che l'intero corpo del controller, ad eccezione dei tasti, sia ricoperto con le infinite versioni del Vault Boy in bianco e nero: gli unici dettagli colorati del controller sono un Vault Boy colorato sull'impugnature destra ed il tasto Xbox, oltre agli altri tasti che possono essere personalizzati in fase di creazione della periferica.

Per esporre sulle vostre mensole una simile bellezza, però, dovrete sborsare una cifra superiore a quella dei più classici controller personalizzati. Il costo di un dispositivo personalizzato con Xbox Design Lab è di 70 dollari americani, ma l'aggiunta della scocca a tema Fallout farà lievitare il prezzo a a 85 dollari, con la versione dotata di tutti gli extra che tocca i 100 dollari. Insomma, chi vorrà aggiungere questo pezzo alla collezione dovrà essere disposto a pagare un extra.

In attesa di scoprire quali saranno le prossime personalizzazioni di Design Lab, vi ricordiamo che è da poco stata annunciata l'edizione limitata di Xbox Series X a tema SpongeBob.