Xbox Design Lab: come funziona la personalizzazione del controller?

Nel corso delle ultime settimane Microsoft ha ufficialmente reso nuovamente disponibile al pubblico il suo servizio di personalizzazione dei controller per Xbox, chiamato Xbox Design Lab, dopo alcuni mesi di assenza dovuti a problematiche causate anche dalla pandemia.

Questo servizio permette ai giocatori di disegnare, progettare e ordinare uno o più controller Xbox completamente personalizzati nei colori e nello stile delle diverse componenti, in modo da poter avere finalmente il controller dei propri sogni disegnato direttamente da sé stessi, senza quindi essere costretti a dover scegliere tra i classici colori dei controller che vengono venduti all’interno dei negozi. Vediamo quindi come funziona nella pratica questo apprezzatissimo servizio e in quale modo potrete anche voi realizzare il vostro controller Xbox personalizzato.

La prima cosa che dovrete fare sarà dirigervi all’interno della homepage del sito Xbox Design Lab, nella quale troverete subito le prime informazioni utili sul servizio, tra cui alcuni esempi di controller creati da altri giocatori, le specifiche dei controller creati attraverso questo servizio (che sono compatibili con Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, iOS, Android, Windows 10 e Windows 11, la cui esistenza è stata recentemente ufficializzata da Microsoft) e le domande frequenti sul servizio stesso.

Per iniziare a personalizzare il vostro controller Xbox risalite fino in cima alla homepage del sito e selezionate l’opzione Progetta il tuo evidenziata in verde: in questo modo verrete trasportati all’interno di una nuova schermata all’interno della quale potrete scegliere la vostra combinazione preferita di colori e stili per tutti i seguenti elementi differenti che compongono il controller: Corpo, Parte Posteriore, Bumper, Grilletti, Croce Direzionale, Levette, Tasti A/B/X/Y e Tasti Visualizza/Menu/Condividi. Per gli ultimi due elementi è possibile selezionare uno tra, rispettivamente, sei e cinque stili differenti, mentre per ciascuno dei primi sei elementi è possibile scegliere uno tra i ben 18 colori differenti:

Rosa retrò

Giallo fulmine

Blu ghiaccio

Giallo elettrico

Verde elettrico

Grigio storm

Rosa scuro

Arancio scorza

Blu shock

Verde militare

Grigio cenere

Viola regale

Rosso battito

Blu mezzanotte

Nero carbone

Bianco robot

Cammello

Blu minerale

In aggiunta a tutte queste personalizzazioni avrete infine la possibilità di aggiungere anche una piccola incisione di un massimo di 16 caratteri sulla scocca del controller: aggiungere un’incisione farà aumentare il prezzo totale del prodotto da 69,99€ a 79,99€.

Dopo aver terminato la personalizzazione del controller e aver controllato il risultato tramite il render in tempo reale generato dalla stessa schermata di personalizzazione, se l’opera vi soddisfa vi basterà aggiungere il prodotto al carrello, terminare la transazione ed inizierà immediatamente la produzione del vostro controller, il quale vi verrà poi consegnato all’indirizzo fornito al momento del checkout entro i successivi 28 giorni.