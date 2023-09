Xbox Design Lab, un'espansione 'Cosmica': arrivano i controller Shift personalizzabili

In attesa del rumoreggiato arrivo dei Wraps di Xbox Series X su Xbox Design Lab, il catalogo del sempre più apprezzato servizio offerto da Microsoft si espande per fare spazio ai controller Shift personalizzabili.

Il colosso tecnologico di Redmond ne dà notizia sulle pagine del 'blog istituzionale' di Xbox Wire, invitando così tutti gli utenti della community verdecrociata ad ampliare la propria collezione di controller customizzati attraverso i nuovissimi pad Aqua, Lunar e Stellar Shift da 'comporre' attraverso gli strumenti creativi integrati nel Design Lab di Xbox.

Per l'occasione, la casa di Redmond ha deciso di lanciare sul mercato il controller Cosmic Shift, anch'esso personalizzabile in ogni aspetto su Xbox Design Lab. Come per tutti gli altri pad di Microsoft, anche i controller Xbox della linea Shift possono essere customizzati con una vasta gamma di colorazioni per la scocca (frontale, sul retro e delle impugnature), i pulsanti principali, gli analogici, i trigger, il D-Pad e i tasti funzione.

Giò che ci siamo, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per ammirare il trailer fan made di Xbox Series X Digital e del controller aptico, i cosiddetti 'refresh mid-gen' della console e del pad ufficiale di Microsoft emersi tra i documenti dell'enorme leak che ha coinvolto di recente l'azienda statunitense.