Xbox Design Lab: i fan si scatenano con i controller a tema Pokemon

Xbox Design Lab è il servizio Microsoft che permette di personalizzare il controller Xbox scegliendo tra una vasta gamma di colori e personalizzando ogni aspetto del joypad, dalla scocca superiore ai tasti frontali, passando per pulsanti dorsali e levette.

Non c'è voluto molto prima che la community Pokemon liberasse la fantasia per dare vita ad una serie di controller Xbox dedicati ai celebri mostriciattoli ed ecco che su Reddit fanno la loro comparsa le immagini dei joypad a tema Sylveon, Charizard, Marshtomp, Solgaleo, Abomasnow, Totodile, Volcarona, Tepig, Galarian Slowpoke, Giratina, Gengar, Galarian Darmanitan, Wurmple, Ivysaur e Primarina, solamente per citarne alcuni ma su Reddit le immagini postate sono davvero tantissime.

Potete prendere spunto per le vostre opere da realizzare sul sito di Xbox Design Lab, il servizio è attivo anche in Italia ed è stato recentemente rinnovato con nuove opzioni e con un editor ancora più semplice e intuitivo. Ogni controller personalizzato costa 69.99 euro mentre l'incisione al laser (opzionale) ha un costo di 9.99 euro, spese di spedizione escluse calcolate al momento del checkout. La consegna è prevista entro 28 giorni dall'ordine.

Una bella occasione per colorare i controller wireless Xbox, vi piacciono gli esempi a tema Pokemon? Fatecelo sapere nello spazio commenti qui sotto.