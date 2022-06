Xbox Design Lab: Microsoft annuncia nuove colorazioni e opzioni per i controller

Oltre ad aver annunciato Project Moorcraft che consentirà l'accesso a demo gratuite agli abbonati Xbox Game Pass, Microsoft ha confermato l'arrivo di una serie di novità riguardanti Xbox Design Lab, servizio con cui gli utenti possono customizzare i propri controller da gaming.

Il colosso di Redmond intende rendere l'esperienza Xbox non solo sempre più accessibile nei prossimi 20 anni, ma anche maggiormente personalizzabile. Un ottimo inizio è quindi quello di rendere disponibili sin da ora un numero ancora più esteso di colorazioni e customizzazioni estetiche.

Ciò include i seguenti nuovi colori pastello: rosa tenue, arancione tenue, verde tenue e viola tenue. Confermati anche i nuovi Camo Top con cappucci laterali abbinati: Mineral Camo, Arctic Camo, Forest Camo, Sandglow Camo e Blaze Camo.

Xbox Design Lab verrà lanciato anche in 11 nuovi paesi, tra cui Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Corea, Singapore, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Norvegia, Slovacchia, Svizzera e verrà inclusa Taiwan entro la fine dell'estate.



"Le modifiche e i miglioramenti all'esperienza Xbox che abbiamo annunciato oggi fanno tutti parte della nostra missione di portare la gioia e la comunità del gaming a tutti nel mondo", dice Microsoft in un post su Xbox Wire. "È un grande obiettivo, che richiederà più passaggi nel corso dei prossimi anni. Il gaming si evolverà ogni giorno, ma vediamo il supportare e il connettere le persone che creano giochi con le persone che li giocano, come una ricerca costante e gratificante".

Microsoft ha anche stretto una collaborazione con Samsung per consentire il gaming su Xbox senza console.