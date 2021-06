Xbox Design Lab e Xbox Series S: le novità dell'estate su Microsoft Store

La famiglia Xbox si allarga con il ritorno di Xbox Design Lab, il servizio esclusivo Microsoft Store per creare un controller completamente personalizzato: questa opzione viene ora estesa ai controller wireless Xbox Series X e Xbox Series S ed è disponibile anche in Italia.

Con Design Lab potete liberare la fantasia e dare vita ad un controller assolutamente unico, solo vostro e di nessun altro, con l'aggiunta di una incisione al laser (opzionale) per aggiungere un tocco ancora più personale al vostro dispositivo.

Xbox Design Lab: colore e fantasia

Come funziona Design Lab e come fare per creare un controller personalizzato? La procedura è semplice e veloce, vi basterà andare sul sito di Xbox Design Lab e poi sul pulsante verde "PROGETTA IL TUO" per iniziare a personalizzare la scocca, i grilletti antiscivolo, la croce direzionale, i pulsanti frontali, le levette analogiche e aggiungere una incisione al laser sulla parte frontale.

Sul sito vengono proposte alcune idee da modificare a piacere oppure è possibile partire da un controller completamente neutro e colorarlo scegliendo tra le 18 tonalità disponibili tra cui Giallo Fulmine, Blu Ghiaccio, Giallo e Verde Elettrico, Storm Grey, Rosa Scuro, Blu Shock, Grigio Cenere, Viola Regale, Rosso Battito, Blu Mezzanotte, Bianco Robot, Nero Carbone e Blu Minerale. Per i pulsanti frontali (A, B, X, Y) sono disponibili sei varianti cromatiche tra cui grigio su bianco, nero su grigio, grigio su nero e colori sul nero mentre i pulsanti Visualizza, Menu e Condividi possono contare su cinque diverse varianti.

In tempo reale potrete vedere il risultato finale e modificare qualsiasi aspetto della vostra creazione, infine prima di procedere con l'ordine potrete scegliere se aggiungere o meno una incisione laser con lunghezza massima 16 caratteri. Quali sono i costi? Il controller personalizzato costa 69.99 euro mentre l'incisione al laser ha un costo aggiuntivo di 9.99 euro.

Ogni ordine richiede fino ad un massimo di 28 giorni per essere elaborato e spedito (le spese di spedizione sono gratis), ricordatevi che per gli articoli personalizzati non ci sono possibilità di reso, inoltre non è possibile cambiare idea sulle colorazioni scelte in quanto il processo di personalizzazione viene preso in carico immediatamente dopo la conferma dell'ordine.

Xbox Series S: 100% digitale

Oltre ai controller personalizzati, su Microsoft Store è disponibile in pronta consegna anche Xbox Series S (ora disponibile a soli 289 euro) la piccola next-gen di casa Microsoft interamente votata al gaming digitale per questo del tutto priva di lettore ottico.



La console è compatibile con tutti i contenuti digitali in vendita su Xbox Store e permette di accedere all'intera libreria di Xbox Game Pass e Game Pass Ultimate, con un catalogo che include oltre 100 giochi tra i più amati e popolari come DOOM Eternal, Halo The Master Chief Collection, Sea of Thieves, Yakuza Like A Dragon, Gears 5, Outriders, The Outer Worlds e Dragon Quest XI Echi di un'Era Perduta Edizione Definitiva, per citarne alcuni. Tutti i contenuti digitali possono essere installati nella memoria interna da 512 GB (364 GB disponibili) ma espandibile a parte con le unità Seagate da 1TB. In alterativa è possibile utilizzare un HDD USB esterno ma solo per archiviare i giochi della generazione Xbox One, Xbox 360 e Xbox Original in formato digitale. Xbox Series S è in grado di riprodurre giochi fino alla risoluzione di 1440p ed offre il supporto per i 120 fps. Il comparto audio offre il supporto per le tecnologie DTS 5.1, Dolby Digital 5.1 e Dolby TrueHD con Atmos e Windows Sonic. Non solo giochi perché Xbox Series S è compatibile anche con tutte le app video e intrattenimento più popolari come YouTube, Twitch, Amazon Prime Video, Netflix e Disney+.

Microsoft Store e Microsoft Rewards

Microsoft Store offre spedizioni gratis su tutti gli ordini (senza minimi di spesa) e 60 giorni di tempo per effettuare il reso dei prodotti, tranne nel caso degli ordini con articoli personalizzati come i controller Xbox Design Lab. Gli acquisti su Microsoft Store permettono di ottenere punti extra per il programma Microsoft Rewards e ottenere buoni regalo Xbox e Microsoft (tra cui abbonamenti Xbox Game Pass e Xbox Live Gold), carte regalo Zalando, Nike, Foot Locker, IKEA e per tanti altri negozi e shop online.

L'iscrizione a Microsoft Rewards è gratis, oltre agli acquisti su Microsoft Store contribuiscono a farvi guadagnare punti anche la partecipazione alle attività del programma (tra cui sondaggi e quiz), l'iscrizione alla newsletter, le ricerche effettuate con Bing e il gioco su Xbox completando missioni e obiettivi in numerosi giochi.