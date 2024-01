Xbox Developer Direct 2024: data e ora, quanto dura, dove vederlo e giochi confermati

Dopo una serie di rumor e speculazioni, Microsoft ha annunciato Xbox Developer Direct 2024, primo showcase dell'anno con una serie di sorprese per i prossimi mesi di Xbox. Ecco data e orario della conferenza, dove vedere l'evento e che giochi ci sono.

Conferenza Xbox Direct data e ora

Segnatevi questa data sul calendario: giovedì 18 gennaio alle 21:00 ora italiana verrà trasmesso Xbox Developer Direct 2024. Lo showcase durerà 60 minuti, al termine del quale (a partire dalle 22:00 andrà in onda la presentazione The Elder Scrolls Online 2024 Global Reveal, con ZeniMax Online Studios pronta a rivelare il prossimo grande aggiornamento di ESO.

Dove vedere Xbox Developer Direct 2024

La trasmissione andrà in onda sui canali social e YouTube di Xbox, noi saremo in diretta dalle 21:00 sul canale Twitch di Everyeye.it per il pre show, dalle 22:00 commenteremo l'evento in diretta e al termine dello stesso resteremo in onda per il post show, per commentare insieme a voi tutti gli annunci di Microsoft. E di novità di cui parlare sembrano essercene parecchie...

Giochi Xbox Developer Direct 2024

Che giochi verranno mostrati durante Xbox Developer Direct? Microsoft ha annunciato una lineup interessatissima che include Indiana Jones con dieci minuti di gameplay, Senua's Saga Hellblade 2, Avowed di Obsidian e ARA History Untold, oltre alla prossima espansione di The Elder Scrolls Online. Niente male vero? E magari ci scappa la sorpresa, con un teaser del nuovo gioco di Double Fine o uno shadow drop stile Hi-Fi Rush lo scorso anno. Sicuramente invece non ci sarà spazio per i giochi Activision Blizzard, come confermato da Microsoft.