Xbox Developer Direct 2024: seguilo con noi su Twitch il 18 gennaio dalle 20:30

Giovedì 18 gennaio Microsoft trasmetterà Xbox Developer Direct 2024, il primo showcase Xbox del nuovo anno. Noi come da tradizione saremo in prima linea su Twitch per commentare l'evento, con pre e post show. Ecco le coordinate per seguirci!

L'evento Microsoft durerà circa 50 minuti e al termine di Xbox Developer Direct ci sarà un secondo mini evento dedicato a The Elder Scrolls Online, con Zenimax Media pronta a mostrarci la nuova espansione del suo celebre MMO.

Tra i protagonisti di Xbox Direct, Microsoft ha annunciato Senua's Saga Hellblade 2 di Ninja Theory, il gestionale 4X ARA History Untold, Avowed di Obsidian e sopratutto Indiana Jones di Bethesda, con MachineGames finalmente pronta a mostrarci dieci minuti di gameplay del gioco di Indy. E chissà che non ci possa essere spazio anche per qualche sorpresa, come lo shadow drop di Hi-Fi Rush lo scorso anno. Magari il nuovo gioco di Double Fine? O una nuova ondata di giochi in arrivo su su Xbox Game Pass...

Siete pronti per una serata all'insegna delle novità Xbox? Noi saremo in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it dalle 20:30 per un breve pre show, dalle 21:00 commenteremo l'evento e al termine di questo resteremo online per discutere insieme a voi delle novità mostrate da Microsoft.