Xbox Developer Direct tra annunci, sorprese e Game Pass: le previsioni di Jez Corden

Mancano ormai pochi giorni all'Xbox Developer Direct e Jez Corden, il giornalista che ha più volte anticipato le strategie e gli annunci della casa di Redmond, prende spunto dalle informazioni raccolte dalle sue fonti per fare delle previsioni sulle sorprese di questo atteso evento.

Intervenuto ai microfoni dello youtuber Rand al Thor 19 partecipando all'ultima puntata del podcast XboxTwo, il redattore di WindowsCentral ha provato a fare il punto della situazione e, nel riflettere sulle sorprese previste da questo show, ha sostenuto che nel corso dei 45 minuti dell'Xbox Developer Direct ci sarà spazio per altri titoli oltre ai 4 giochi già confermati da Microsoft.

A detta di Corden, nel corso dell'evento dovremmo assistere all'annuncio della data di lancio di Minecraft Legends e Redfall; quanto a Forza Motorsport, il giornalista ritiene invece che la parentesi aperta da Turn10 con il nuovo video gameplay del simulatore automobilistico potrebbe non svelare la data di commercializzazione definitiva, pur precisando che si tratta di 'una sensazione' non supportata da leak o altro.

Secondo Corden, inoltre, tra le altre sorprese dell'Xbox Developer Direct dovrebbe esserci il lancio ufficiale negli Stati Uniti del Piano Famiglia di Xbox Game Pass, la presentazione della nuova ondata di giochi destinati ad approdare nel catalogo del Game Pass e delle World Premiere di nuovi videogiochi, anch'essi destinati ad arrivare nel servizio in abbonamento di Microsoft nel corso del 2023.

Per averne la controprova non ci resta che attendere l'inizio del primo Developer Direct degli studi Xbox, previsto per le ore 21:00 italiane di mercoledì 25 gennaio.