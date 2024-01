Xbox Developer Direct 2024 annunciato ufficialmente: data e giochi dell'evento Microsoft

Le sempre più insistenti anticipazioni dei giorni scorsi sull'arrivo di un nuovo evento Xbox a inizio 2024 trovano conferma con l'annuncio ufficiale del Developer Direct, l'appuntamento mediatico inaugurato lo scorso anno da Microsoft per condividere le ultime novità sui giochi in sviluppo presso gli Xbox Game Studios.

Lo show organizzato dalla casa di Redmond, sulla falsariga dell'Xbox Developer Direct di gennaio 2022, punterà i riflettori sui first party della galassia di sussidiarie verdecrociate destinati ad approdare su PC e Xbox Series X|S nel corso dei prossimi mesi.

Lo spettacolo offerto dal nuovo Developer Direct si focalizzerà quindi sui videogiochi degli Xbox Game Studios, con una carrellata di video approfondimenti e interventi degli sviluppatori impegnati nella realizzazione dei giochi in arrivo su piattaforme Microsoft.

Tra i protagonisti del Direct Xbox ci saranno l'attesissima avventura in salsa thrilling Hellblade 2 Senua's Saga, l'ambizioso gestionale 4X ARA History Untold, l'odissea ruolistica Avowed e il team MachineGames con un aggiornamento sullo sviluppo del videogioco di Indiana Jones, con sullo sfondo ulteriori sorprese e annunci riguardanti, ad esempio, Xbox Game Pass... e chissà, magari ci sarà anche spazio per uno 'shadow drop' in stile Hi-Fi Rush, come suggerito dai recenti rumor sull'arrivo di un gioco misterioso di Double Fine.

Ad ogni modo, vi informiamo che l'Xbox Developer Direct si terrà giovedì 18 gennaio dalle ore 21:00 italiane. Al termine dell'evento, è previsto un intervento di ZeniMax Online con il Global Reveal del nuovo capitolo di The Elder Scrolls Online in arrivo nel 2024.