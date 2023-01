Xbox Developer Direct: data, ora, quanto dura, dove vederlo, giochi confermati e sorprese

I rumor dei giorni scorsi si sono rivelati corretti e a fine gennaio Microsoft terrà uno showcase Xbox denominato Developer Direct, un evento per aggiornare la community sui nuovi giochi in arrivo su PC e console Xbox nella prima metà del 2023.

Xbox Developer Direct data e orario

Xbox Developer Direct si terrà il 25 gennaio alle 21:00 ora italiana, l'evento dovrebbe durare circa 45 minuti e Microsoft ha promesso focus sul gameplay, oltre ai trailer vedremo quindi anche i giochi in azione, sicuramente una bella notizia per la community. Lo show verrà trasmesso in diretta sui canali social di Xbox e noi lo seguiremo sul canale Twitch di Everyeye.it con una live che inizierà circa un'ora prima, con pre show e post show ad animare la serata.

Giochi Xbox Developer Direct

Per questo evento, Microsoft si focalizzerà sui giochi in uscita durante la prima parte dell'anno. Confermata la presenza di Forza Motorsport, con Turn10 che svelerà nuovi dettagli e mostrerà il gameplay del suo nuovo gioco di corse. Mojang sarà presente con la componente PvP di Minecraft Legends, inoltre ci sarà anche Arkane con Redfall, vedremo un nuovo gameplay single player e un video sulla componente multiplayer con focus su esplorazione, Open World e scontri con i boss.

Zenimax Online Studios inoltre svelerà il prossimo capitolo di The Elder Scrolls Online, il celebre MMO ambientato nel mondo di ESO. Annunci a sorpresa potrebbero riguardare Xbox Game Pass, in particolare si parla del debutto di 007 GoldenEye e di possibili annunci legati al piano famiglia e all'aggiunta di Ubisoft+ nell'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate.

Starfield non sarà all'Xbox Developer Direct ma Microsoft ha promesso che il gioco di Bethesda godrà di uno showcase tutto suo più avanti nel corso dell'anno.