Xbox Developer Direct: quanto dura l'evento? Microsoft promette tanto gameplay

Fervono i preparativi per l'appena annunciato Xbox Developer Direct: mentre Microsoft si premura di illustrare nel dettaglio il programma dello show, sulle pagine di The Verge il giornalista Tom Warren fa trapelare la durata del primo evento del 2023 della casa di Redmond.

Su Xbox Wire, la divisione gaming di Microsoft non si è limitata a riferire che a Starfield verrà dedicato uno show apposito ma ha preferito evitare ulteriori fraintendimenti ribadendo che il Developer Direct si concentrerà sul gameplay.

Nel corso dell'appuntamento mediatico in arrivo il 25 gennaio alle 21:00 italiane, Turn 10 Studios "condividerà altro gameplay e nuovi entusiasmanti dettagli" su Forza Motorsport. Anche gli studi Mojang non saranno da meno e offriranno "uno sguardo approfondito sull'esperienza multiplayer PvP di Minecraft Legends". I fan dei giochi Arkane saranno poi felici di sapere che l'evento del 25 gennaio farà da sfondo a un ricco approfondimento su Redfall con "tanto gameplay singleplayer e multiplayer, con un focus sul combattimento, sull'esplorazione, sull'open world e sugli scontri con i boss".

Al termine dello spettacolo ci sarà infine lo streaming di Zenimax Online Studios sulle novità in arrivo nel 2023 nell'universo MMORPG di The Elder Scrolls Online. Dalle 'gole profonde' di Tom Warren apprendiamo in via ufficiosa che il primo evento Xbox del nuovo formato Developer Direct dovrebbe durare all'incirca 45 minuti, escluso lo streaming di ESO: si tratterà quindi di uno show davvero molto ricco di novità e sorprese anche per Xbox Game Pass, a giudicare dalle ultime indicazioni offerte sui social dal team Xbox.