Xbox Developer Direct e Game Pass: ci saranno 'giochi non annunciati'? Indizi da Microsoft

Mentre cresce l'attesa della community verdecrociata per l'Xbox Developer Direct di gennaio, i curatori dei profili social di PC Game Pass solleticano la curiosità degli utenti suggerendo l'imminente annuncio di 'giochi non ancora svelati'.

Come giustamente sottolineato dal creatore di contenuti IdleSloth, nell'immagine condivisa su Twitter dai gestori del profilo social di PC Game Pass per festeggiare l'arrivo nel catalogo di Persona 3, P4G e Monster Hunter Rise è possibile leggere '#unannounced games', un hashtag fittizio che sembra preludere all'annuncio di nuovi videogiochi non ancora svelati da Microsoft o dai partner di terze parti.

Gli stessi gestori del profilo Twitter di PC Game Pass non si sono lasciati sfuggire l'occasione offertagli dalla discussione intavolata da IdleSloth e, nel rispondere al suo post, spiegano che "non ti piacerebbe saperlo".

Microsoft, di conseguenza, non intende rovinare la sorpresa in arrivo per l'utenza Xbox, ma al tempo stesso ci tiene ad alimentare la curiosità e a lanciare indizi ai propri utenti che aspettano con impazienza l'Xbox Developer Direct, l'evento da 45 minuti (e oltre, considerando il successivo streaming sul futuro di The Elder Scrolls Online) previsto per le ore 21:00 italiane di mercoledì 25 gennaio.

Oltre a Bethesda e al già citato The Elder Scrolls Online, lo showcase vedrà i ragazzi di Turn 10, Mojang Studios e Arkane Austin aprire delle importanti finestre sugli universi di Forza Motorsport, Minecraft Legends e Redfall, con tanti video gameplay e, si spera, l'annuncio delle rispettive date di uscita su PC, Xbox Series X/S e Game Pass. E questo, per tacere dell'attesa che sta montando sui social e sui forum di settore per il secondo evento dedicato esclusivamente a Starfield, la space opera di Bethesda.