Xbox Developer Direct a gennaio? Ecco in quale settimana arriverà, per un rumor

Nelle ultime ore si sono intensificate le voci di corridoio che vogliono imminente l'arrivo di un nuovo Developer Direct da parte di Xbox. Se in un primo momento si è parlato di un generico gennaio, le nuove indiscrezioni puntano su una specifica settimana del mese corrente.

Stando a quanto riportato dall'utente Zantorn su reddit, il nuovo evento targato Xbox si terrà nella settimana che va dal 15 al 21 gennaio. L'indiscrezione giunge dalla stessa fonte che in passato ha correttamente anticipato le date dello State of Play di Sony del 13 settembre 2023 e del Nintendo Direct del 14 settembre. Questo sembra suggerire che l'utente ne sappia effettivamente qualcosa riguardo alla programmazione degli eventi videoludici digitali, tuttavia vi raccomandiamo come al solito di attendere eventuali annunci ufficiali da parte di Microsoft.

Zantorn ha specificatamente evitato di parlare del vociferato shadowdrop che potrebbe arrivare durante il nuovo Xbox Developer Direct. Nella scorsa puntata abbiamo assistito al lancio a sorpresa di Hi-Fi Rush, il peculiare titolo di Tango Gameworks in seguito affermatosi come uno dei titoli più solidi nella lineup first party di Microsoft. In questa occasione si parla invece dell'uscita di un nuovo gioco sviluppato da Double Fine Productions, ma non c'è alcuna conferma in merito al momento.