Xbox Developer Direct: che fine ha fatto il nuovo gioco di Double Fine?

Xbox Developer Direct del 18 gennaio sarà focalizzato su quattro giochi, ha annunciato Microsoft, e c'è già chi si chiede che fine abbia fatto il misterioso progetto segreto di Double Fine, che non figura nella lineup dell'evento della prossima settimana.

A inizio anno, Double Fine ha stuzzicato i giocatori con un messaggio piuttosto esplicito, ci sono nuovi progetti in cantiere e lo studio non vede l'ora di rivelare maggiori dettagli a riguardo.

"Double Fine sta creando giochi! Abbiamo belle cose in cantiere che mostreremo non appena saremo pronti. E tra questo e i piani per il nostro venticinquesimo anniversario ci sarà tanto da divertirsi."

Il messaggio condiviso su X è stato persino commentato dal profilo ufficiale Xbox, che con una emoji invitava i giocatori a tenere gli occhi aperti. Fino a qui tutto bene, se non fosse che il gioco di Double Fine non figura tra i giochi confermati per Xbox Developer Direct di gennaio 2024, la lista diffusa dalla casa di Redmond comprende infatti quattro titoli: Indiana Jones di Bethesda, Senua's Saga Hellblade 2 di Ninja Theory, Avowed di Obsidian e ARA History Untold, oltre al reveal della nuova espansione di ESO che verrà annunciata ufficialmente dopo lo showcase Xbox.

Microsoft ha poi specificato che durante Xbox Developer Direct non ci saranno annunci su giochi Activision Blizzard e evidentemente nemmeno sul nuovo gioco di Double Fine, a meno di sorprese dell'ultimo minuto (chi ha detto shadowdrop stile Hi-Fi Rush?).