Xbox Developer Direct: un quinto gioco verrà mostrato domani, per un insider

Secondo Insider-Gaming, non dobbiamo aspettarci nessuno shadow drop durante l'evento Xbox Developer Direct del 18 gennaio, tuttavia ci sarà spazio per una sorpresa: un quinto gioco mostrato durante l'evento al posto dei quattro annunciati da Microsoft.

Microsoft ha specificato che "tutti i giochi presenti nel Developer Direct di quest'anno arriveranno in un secondo momento", la lineup dello showcase è composta da Senua's Saga Hellblade 2, Avowed, ARA History Untold e Indiana Jones di Bethesda, piatto forte dell'evento dal momento che per la prima volta vedremo il gioco in azione in 10 minuti di gameplay.

Una fonte di Insider-Gaming parla inoltre di un quinto gioco che verrà mostrato domani sera, tuttavia questo sembra essere un titolo minore, un gioco più piccolo come potrebbe essere Towerborne o il tanto rumoreggiato nuovo gioco di Double Fine ad esempio.

In ogni caso al momento i giochi ufficialmente annunciati da Microsoft sono quattro, in aggiunta dopo lo show si terrà la presentazione del nuovo DLC di Elder Scrolls Online con un mini evento di presentazione globale organizzato da Zenimax.

Non ci resta che attendere domani per saperne di più, vi ricordiamo che noi di Everyeye.it saremo in diretta su Twitch dalle 20:30 per il pre show mentre l'evento inizierà alle 21:00 ora italiana.