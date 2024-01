Xbox Developer Direct: Microsoft farà un annuncio oggi, dice Tom Henderson

Secondo diversi insider l'annuncio del nuovo Xbox Developer Direct è ormai imminente, e ad aggiungere ulteriore benzina sul fuoco è il noto insider Tom Hennderson, secondo cui riceveremo novità da Microsoft oggi stesso.

Sebbene non abbia certezza che riguardi specificatamente il vociferato Xbox Developer Direct di gennaio, Henderson sembra piuttosto sicuro che un annuncio da parte di Microsoft arriverà in giornata. Considerando l'insistenza con cui le voci di corridoio si stanno facendo strada in questi ultimi giorni, è probabile che ne sapremo di più nelle prossime ore.

Negli ultimi giorni si è chiacchierato molto di giochi come Sea of Thieves e Hi-Fi Rush, apparentemente in arrivo su PlayStation e/o Nintendo Switch. La sensazione è che Microsoft voglia aprirsi maggiormente alle altre piattaforme per raggiungere un bacino di utenza ancor più grande, che comprenda anche l'utenza al di fuori dell'ecosistema Xbox. Nelle scorse ore, inoltre, si sono aggiornati i profili social di Avowed e Fable, ed è possibile che nel corso dell'Xbox Developer Direct riceveremo novità sugli attesissimi RPG di Obsidian Entertainment e Playground Games.

Con l'ipotesi sempre più concreta di vedere le produzioni first party Microsoft su altre piattaforme, vi proponiamo le cinque esclusive Xbox che vorremmo giocare anche su PS5 e Nintendo Switch.