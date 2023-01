Xbox, il Developer Direct sempre più probabile: Aaron Greenberg stuzzica i giocatori

Si stanno intensificando sempre più le voci che vogliono in arrivo un nuovo appuntamento targato Xbox per questa settimana. Stando a quanto trapelato in rete tramite le indiscrezioni di Windows Central, il colosso di Redmond manderà in onda il primo di una serie di Developer_Update con cui terrà maggiormente aggiornati i fan sui titoli in arrivo.

Sebbene Microsoft continui a non voler commentare in via ufficiale e diretta queste voci, Aaron Greenberg ha pubblicato un tweet che sembra lasciare poco spazio ai dubbi.

"Questa dovrebbe essere una settimana divertente, non vedo l'ora che passino i giorni", possiamo leggere tramite il cinguettio che vi abbiamo riportato più in basso. Pur non avendo rivelato nulla di concreto, sembra piuttosto chiaro che il leader di Xbox Games Marketing abbia voluto anticipare l'arrivo di questo intrigante appuntamento con il gaming targato Microsoft.

Secondo quanto riferisce Jez Corden di Windows Central, il Developer_Update servirà a fornirci nuove anticipazioni su alcuni dei titoli in arrivo su Xbox nel 2023, tra cui Redfall, Forza Motorsport, Minecraft Legends e sul recente operato di ZeniMax Online (sembrerebbe invece mancare Starfield, che dovrebbe apparire in uno showcase separato). Lo show dovrebbe tenersi il 25 gennaio, dunque questa settimana potrebbe arrivare il suo annuncio.

A questo punto ci sono pochi dubbi e rimaniamo in fervente attesa che Microsoft sveli definitivamente l'arrivo di questo nuovo appuntamento Xbox.