Xbox Developer Direct: riassunto e tutti gli annunci, da Forza Motorsport a Redfall

La prima grande compagnia a rubare la scena in questo 2023 è stata Microsoft con il suo Xbox Developer Showcase, il primo appuntamento di un nuovo format pensato per informare i giocatori sulle novità della casa in arrivo nel 2023 su Xbox Series X|S e PC (e non solo!).

Minecraft Legends

I primi a reclamare i riflettori sono stati i ragazzi di Mojang, che hanno presentato un nuovo filmato di gameplay e la data di lancio di, un gioco d'azione e strategia multipiattaforma ambientato nella "blocchettosa" dimensione del sandbox più amato di sempre. La campagna narrativa, giocabile in solitaria oppure assieme agli amici, vedrà i giocatori impegnati al fianco di vecchi e nuovi mob per fermare i Piglin invasori.All'appello ci sarà anche una modalità PvP nella quale delle squadre di massimo quattro partecipanti dovranno collaborare per avere la meglio le une sulle altre.

Oltre che su Xbox One, Xbox Series X|S e PC, Minecraft Legends proseguirà la tradizione multipiattaforma del franchise debuttando il 18 aprile 2023 anche su PlayStation 4, PS5 e Nintendo Switch, offrendo inoltre il supporto al gioco cross-piattaforma.

Forza Motorsport

Passando dai blocchi colorati alla grafica ad alta fedeltà, l'Xbox Developer Direct ha successivamente visto il ritorno sulle scene dei ragazzi di Turn 10, i quali hanno colto la palla al balzo per mostrare il nuovo, descritto dal Creative Director Chris Esaki come "il gioco di corse tecnicamente più avanzato di sempre, creato da zero per sfruttare la potenza delle console Xbox Series". Quando verrà lanciato sul mercato,, guidare e personalizzare (100 delle quali al loro debutto assoluto nella serie) con più di 800 migliorie uniche.I giocatori possono aspettarsi grandi progressi sul motore fisico (ci sono più innovazioni in questo gioco che nei capitoli 4, 5 e 6 messi assieme), i quali, a detta del Vehicle Art Director Gabriel Garcia, renderanno l'esperienza di guida più divertente e soddisfacente che mai.

Ad impreziosire il tutto ci saranno materiali e ombreggiature realizzati da zero, danni e sporcizia unici per ogni auto, il pieno supporto al ray tracing in gara, e cinque location inedite per Forza Motorsport, inclusa Kyalami in Sudafrica. Purtroppo, i ragazzi di Turn 10 hanno salutato i propri giocatori senza svelare la data di lancio, limitandosi a dar loro appuntamento ad un generico 2023, solo su PC e Xbox Series X|S.

Hi-Fi Rush

Spazio poi ad, un nome che stava circolando in rete già da diversi anni ( il marchio è stato avvistato per la prima volta sul finire del 2020 ). Trattasi di un nuovo, cartoonesco e adrenalinico gioco d'azione realizzato - incredibile, ma vero! - da Tango Gameworks, studio di sviluppo guidato da Shinji Mikami che fino ad oggi ci ha abituati a giochi horror/sovrannaturali come The Evil Within e Ghostwire Tokyo.Il leggendario game designer giapponese e il Game Director John Johanas hanno descritto Hi-Fi Rush come un gioco d'azione con il senso del ritmo, nel quale mosse e attacchi creano una colonna sonora interattiva.

Gli attacchi più rapidi e le combo più stilose aggiungono complessità alla musica, mentre la tracklist comprende nomi come Nine Inch Nails, The Black Eyed Peas e The Prodigy. La notizia più sorprendente è che Hi-Fi Rush verrà lanciato nella tarda serata di oggi nella sua versione completa su Xbox Series X|S e PC, ovviamente anche in Game Pass!

The Elder Scrolls Online Necrom

Come da programmi, c'è stato spazio anche per la presentazione la: si chiamae verrà pubblicata il 5 giugno su PC & Mac e il 20 giugno su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PS4. Il contenuto aggiuntivo introdurrà la nuova classe giocabile Arcanist, la quale - essendo in grado di utilizzare la magia grazie a conoscenze proibite - sarà dotata di abilità uniche.La storia si svolgerà a est di Morrowind, in una regione di Tamriel che non si vedeva dal 1994. È dunque possibile aspettarsi nuovi personaggi, nemici mai visti prima e un principe daedrico che i giocatori di lunga data hanno già conosciuto in Dragonborn, uno dei DLC di Skyrim.

Il lancio di Necrom sarà anticipato da Scribes of Fate, un DLC minore che darà il via al capitolo "Shadow Over Morrowind" a partire dal 13 marzo su PC & Mac e dal 28 marzo su Xbox e PlayStation. Per celebrare gli annunci, Zenimax Online ha anche deciso di rendere ESO Plus gratuito per un periodo limitato di tempo, permettendo a tutti i giocatori di The Elder Scrolls Online di provare senza alcun costo aggiuntivo tutti i capitoli passati, incluso High Isle.

Redfall

, uno sparatutto in prima persona di stampo narrativo sviluppato da Arkane Austin. Giocabile da soli o in cooperativa da quattro giocatori, disporrà di "ammazzavampiri" dotati di abilità uniche, i quali dovranno collaborare per liberare le strade infestate della cittadina di Redfall.Il mondo di gioco sarà importante tanto quanto gli stessi personaggi, come dimostrato dalla sessione di gameplay presentata dal Creative Director Ricardo Bare. Parliamo del mondo di gioco più grande mai realizzato dallo studio di Prey, nonché il più ricco di dettagli e dettagli narrativi di tipo ambientale.

Un'area così vasta sarà infarcita di segreti e, soprattutto, minacce, come i vampiri noti come Shroud, che sono soliti avvolgere i dintorni nell'oscurità disorientando i propri nemici, scagliando proiettili letali e rintanandosi sotto terra per sfuggire ai giocatori.

La sortita di Arkane Studios è terminata con l'annuncio, o per meglio dire la conferma, della data d'uscita. Come volevano i rumor, Redfall verrà lanciato il 2 maggio 2023 su Xbox Series X|S e PC, chiaramente anche su Game Pass.