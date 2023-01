Xbox Developer Direct: segui lo showcase Microsoft su Twitch con Everyeye il 25 gennaio

La settimana appena iniziata non sarà certo avara di sorprese ed eventi, grazie anche al nuovo Xbox Developer Direct, evento organizzato da Microsoft per svelare le novità in arrivo su Xbox nella prima metà dell'anno.

Xbox Developer Direct si terrà il 25 gennaio alle 21:00 ora italiana, l'evento dovrebbe durare 45 minuti e Microsoft ha promesso focus sul gameplay, dunque vedremo sicuramente in azione giochi come Forza Motorsport, Redfall e Minecraft Legends, inoltre Zenimax svelerà il futuro di The Elder Scrolls Online.

Come sappiamo, Starfield non ci sarà e godrà di un evento tutto suo più avanti nel corso dell'anno, tuttavia secondo Jez Corden non mancheranno annunci a sorpresa legati principalmente al Game Pass, magari l'introduzione del piano famiglia o l'arrivo di nuovi giochi in catalogo, tra cui il rumoreggiato 007 GoldenEye.

Noi seguiremo Xbox Developer Direct in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it con una live che inizierà circa mezz'ora prima, alle 20:30, con pre-show e post-show ad animare una serata che si preannuncia sicuramente interessante per tutti i possessori di Xbox e gli abbonati Game Pass.

Una buona occasione per scoprire quali sono le uscite in programma dagli studi Microsoft per la prima parte del 2023, in attesa di un autunno che potrebbe vedere il lancio di Senua's Saga Hellblade 2 e altri giochi molto attesi.