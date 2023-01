Xbox Developer Direct è ufficiale! Microsoft conferma l'evento di gennaio, ecco i dettagli

Le indiscrezioni dei giorni scorsi sul Developer Direct di Xbox trovano finalmente conferma con l'annuncio, da parte della casa di Redmond, dell'evento di gennaio con tante informazioni sui videogiochi degli Xbox Game Studios destinati ad approdare su PC, console Xbox e Game Pass nel corso dei prossimi mesi.

L'evento approntato da Microsoft, come suggerito dalle anticipazioni del giornalista Jez Corden di WindowsCentral, assumerà i contorni di uno spettacolo digitale sulla falsariga dei Nintendo Direct, e quindi con una breve presentazione accompagnata da una lunga carrellata di video approfondimenti sui titoli della 'scuderia verdecrociata'.

Il primo appuntamento di questo nuovo format è fissato per mercoledì 25 gennaio dalle ore 21:00 italiane. Sul palco digitale del Developer Direct di Xbox saliranno gli sviluppatori di Arkane Austin, Mojang Studios, Turn 10 Studios e ZeniMax Online per aprire una finestra sugli universi di The Elder Scrolls Online, Forza Motorsport, Minecraft Legends e Redfall, in aggiunta ad altri titoli non meglio precisati di altre software house.

Stando a quanto sottolineato dai curatori del blog istituzionale di Xbox Wire, l'evento si concentrerà sui videogiochi che verranno lanciati nei prossimi mesi: viene quindi confermato il lancio entro la prima metà del 2023 del survival horror a tinte open world Redfall, dell'avventura sandbox Minecraft Legends e del nuovo capitolo del simulatore automibilistico Forza Motorsport.