Xbox Digital Broadcast al Tokyo Game Show: annunciati data e orario dell'evento Microsoft!

Dopo la conferma della partecipazione di Square Enix e Konami al Tokyo Game Show, si amplia il palinsesto dell'edizione 2023 della fiera nipponica, grazie all'annuncio dell'evento Microsoft!

Dai propri canali social, Phil Spencer in persona comunica infatti la prossima trasmissione di un Xbox Digital Broadcast. L'appuntamento è fissato per la giornata di giovedì 21 settembre, alle ore 11:00 in punto del fuso orario italiano. Per l'occasione, in casa Microsoft sembrano intenzionati a fare le cose in grande, con il dirigente Xbox che promette tante novità e annunci in arrivo nel corso dell'evento.

Phil Spencer garantisce infatti la diffusione di aggiornamenti da parte degli Xbox Game Studios e dai team di Bethesda in merito ai prossimi titoli in arrivo dalle rispettive officine creative. Spazio anche a una selezione di produzioni firmate da team di sviluppo dislocati nei Paesi asiatici, focus comprensibile nella cornice del Tokyo Game Show. Infine, l'Xbox Digital Broadcast accoglierà diversi annunci legati a nuovi videogiochi in arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass.



Per il momento, nessuna ulteriore anticipazione dai vertici verdecrociati, che danno appuntamento agli appassionati all'apertura dei cancelli del Tokyo Game Show 2023. Dopo il tanto atteso debutto di Starfield, l'Xbox Digital Broadcast potrebbe lasciare spazio ad altre produzioni in uscita su Xbox Series X|S e PC, da Hellblade II: Senua's Saga ad Avowed, passando per Fable e l'ancora misterioso gioco di Kojima Productions pensato per il cloud.