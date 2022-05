Xbox: è disponibile un nuovo aggiornamento per controller e wireless headset

È arrivato a sorpresa nel corso della serata un nuovo aggiornamento da parte di Microsoft per due delle periferiche principali di Xbox One e Xbox Series X|S: il controller e l'headset wireless.

Nel caso dell'headeset wireless, che si aggiorna alla versione 0.0.9.48, la patch è disponibile esclusivamente per gli utenti che fanno parte dell'Insider Program di Xbox. Il controller può invece essere aggiornato da chiunque ne possieda uno, così da portarlo alla versione 5.13.3146.0. Purtroppo non sono state svelate nel dettaglio le migliorie apportate dagli aggiornamenti, ma è probabile che si tratti di update mirati alla risoluzione di piccoli problemi e, più in generale, alla stabilità delle periferiche quando connesse senza fili.

Per aggiornare il pad tramite la console, basta accendere Xbox e accedere al menu delle impostazioni: da qui occorre recarsi prima in "Dispositivi e connessioni" e poi in "Accessori", quindi selezionare il controller daaggiornare. L'aggiornamento può essere installato anche su PC grazie all'app Accessori Xbox, scaricabile gratuitamente sul Microsoft Store di Windows 10/11. Va precisato che i controller non dotati di un'uscita per cuffie, ovvero il primissimo modello, non possono essere aggiornati in modalità wireless. Si consiglia inoltre di collegare l'adattatore per headset stereo prima di procedere con l'aggiornamento, così che anche all'accessorio vengano apportate le ultime modifiche.

