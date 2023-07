Xbox: disponibile l'update per gli Insider, include una nuova funzionalità

Microsoft ha confermato di aver recentemente distribuito un nuovo aggiornamento firmware per gli utenti iscritti al programma Xbox Insider. Oltre ad alcuni piccoli accorgimenti tecnici introdotti con questa build, è stata resa disponibile anche una nuova funzionalità per i membri Alpha Ring.

Come apprendiamo dalle pagine di Xbox Wire, per quanto riguarda Xbox Elite Wireless Controller Series 2 e Xbox Adaptive Controller, l'app Accessori di Xbox supporta ora la mappatura dei tasti della tastiera sul controller.

Per consultare la funzionalità e le sue opzioni, vi basta seguire questo percorso da console: app Accessori Xbox > Configura > Crea un nuovo profilo o modificane uno esistente > seleziona un pulsante da mappare > scegli Principale o Maiusc > passa alla nuova Key Tab. Potete anche trovare questa funzionalità nell'app Accessori Xbox su PC Windows prendendo parte al programma Windows Gaming Preview dall'hub Xbox Insider. Il supporto dell'input da tastiera dipende dal singolo gioco, quindi potreste notare che alcuni giochi offriranno un supporto completo, altri parziale ed altri ancora non lo forniranno affatto. L'utilizzo o la mappatura dei tasti della tastiera tramite Bluetooth su PC non è supportato. Per ulteriori informazioni potete visitare questo indirizzo, dove potete consultare anche i dettagli su fix minori di natura tecnica introdotti dal team di Microsoft.