Xbox e Dreamcast: Project Deluge 'salva' centinaia di prototipi di giochi

Project Deluge, il museo digitale aperto da Hidden Palace per preservare la memoria dei videogiochi del passato, si amplia per fare spazio a due sezioni inedite che aggiungono centinaia di prototipi di giochi, tech demo ed esperienze interattive per la prima Xbox e Dreamcast.

Grazie a questo ultimo intervento, l'archivio online aperto dal collettivo di appassionati di retrogaming e messo gratuitamente a disposizione di tutti coloro che desiderano ripercorrere la storia dell'industria dell'intrattenimento digitale accoglie così tantissimi prototipi di giochi sviluppati sulla prima console Microsoft e sull'ultima piattaforma casalinga di SEGA.

Nel database di Project Deluge vengono riversate quasi 500 "immagini disco" di demo per sviluppatori, registrazioni di conferenze stampa, presentazioni interattive da manifestazioni di settore, file per beta tester e versioni preliminari di 349 giochi per l'originaria Xbox e 135 titoli per SEGA Dreamcast, tutti scaricabili gratis ed eseguibili su PC tramite un emulatore e, nei casi dei supporti di memorizzazione con video, un normale lettore multimediale.

La lodevole iniziativa portata avanti da The Hidden Palace, quindi, prosegue dopo aver portato su Project Deluge oltre 700 giochi PayStation 2, con rarissimi prototipi di titoli come God of War 2, Spyro Enter the Dragon e Crash Bandicoot the Wrath of Cortex.