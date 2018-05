Xbox E3 2018: conferenza Microsoft commentata su Twitch domenica 10 giugno alle 22:00

Domenica 10 giugno alle 22:00 (ora italiana), Microsoft terrà uno showcase Xbox all'E3 2018, all'interno del Microsoft Theater di Los Angeles, per quella che Major Nelson e Phil Spencer hanno già definito "la più grande conferenza Xbox di sempre". Per l'occasione commenteremo l'evento in diretta su Twitch.

Microsoft approfitterà dell'E3 2018 per togliere i veli ai titoli della prossima stagione, tra cui Forza Horizon 4, inoltre la casa di Redmond potrebbe annunciato anche il tanto atteso Halo 6, oltre a Gears of War 2 Ultimate Edition, riedizione del gioco che potrebbe uscire a novembre per festeggiare il decimo anniversario di GOW2. Non mancheranno inoltre i giochi di terze parti, tra gli altri si parla del possibile reveal di Cyberpunk 2077, Borderlands 3 e Splinter Cell.

La conferenza Xbox E3 2018 andrà in onda domenica 10 giugno alle 22:00, vi invitiamo a sintonizzarvi sul canale Twitch di Everyeye.it per poter seguire lo show commmentato e tradotto in italiano. Iscrivendovi al canale Twitch riceverete una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, inoltre la registrazione è indispensabile per poter interagire in diretta con la redazione e la community.

Durante l'E3 2018 aggiorneremo regolarmente il nostro canale Telegram e la pagina Facebook con foto, video esclusivi, prime impressioni sui giochi provati in fiera, immagini in diretta dallo showfloor e dalla città di Los Angeles, per farvi vivere l'E3 a 360 gradi. Per tutte le novità e gli aggiornamenti in diretta potete anche seguire i profili Facebook dei nostri inviati a Los Angeles Francesco Fossetti, Giuseppe Arace, Tommaso "Todd" Montagnoli, Francesco Serino e Alessandro Bruni.

Su Everyeye.it trovi anche ora e data conferenze E3 2018 e la lista completa dei giochi presenti alla fiera di Los Angeles, tra titoli confermati, rumor e aspettative.