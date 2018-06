Xbox E3 2018: Phil Spencer promette 15 World Premiere durante la conferenza

Con un messaggio pubblicato su Twitter, Phil Spencer ha invitato i giocatori a non perdersi la conferenza E3 di Xbox, durante la quale "saranno mostrate 15 World Premiere" e tante altre sorprese...

Non necessariamente le World Premiere promesse da Spencer riguarderanno 15 nuovi giochi, in alcuni casi potrebbe trattarsi di gameplay o trailer di titoli già conosciuti ma di cui sappiamo ancora poco. La conferenza Xbox E3 2018 è prevista per domenica 10 giugno alle 22:00 (ora italiana) e secondo quanto dichiarato dalla compagnia durerà circa 90 minuti, seguendo uno schema piuttosto tradizionale.

Oltre alle World Premiere, Microsoft dovrebbe svelare ulteriori dettagli su titoli già noti, come Crackdown 3 (rimandato a febbraio 2019) e Ori and the Will of the Wisps, scomparso dai radar dopo la prima presentazione.