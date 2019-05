Xbox E3 2019: Conferenza Microsoft commentata in diretta domenica 9 giugno alle 22:00

Spetterà a Microsoft aprire il valzer delle conferenze all'E3 2019, l'evento videoludico più atteso dell'anno. Phil Spencer e gli altri esecutivi della casa di Redmond saliranno sul palco alle ore 22:00 di domenica 9 giugno: la redazione di Everyeye, ovviamente, non si perderà l'appuntamento per nessuna ragione al mondo.

Direttamente da Los Angeles, i nostri inviati seguiranno l'evento assieme a voi sul canale Twitch di Everyeye, commentando in italiano tutte le informazioni che verranno fornite e gli immancabili annunci. L'attesa nei confronti della conferenza di Microsoft è alle stelle: l'attuale generazione di console sembra essere in procinto di avviarsi sul viale del tramonto, pertanto i tempi appaiono maturi per l'annuncio della tanto vociferata Xbox Scarlett: stando ai ultimi rumor, sotto il nome in codice Scarlett si celerebbe in realtà una famiglia composta da due dispositivi, uno entry level ed un altro destinato a raccogliere l'eredità di Xbox One X.

C'è tanta curiosità anche nei confronti di Halo Infinite, che nonostante sia stato presentato l'anno scorso non si è mai fatto vedere in un vero e proprio video gameplay. Attesi al varco anche l'annuncio della data d'uscita di Gears 5, la presentazione del vociferato Forza Motorsport 8, Battletoads e il progetto di The Initiative, neonato studio di Microsoft composto dai veterani dell'industria.

C'è tanta, tanta carne al fuoco, pertanto non potete assolutamente mancare all'appuntamento. Siete caldamente invitati ad iscrivervi al canale Twitch di Everyeye, un requisito indispensabile per poter interagire con la redazione e gli spettatori in chat. Vi consigliamo inoltre di cliccare sul simbolo a forma di campanellino in alto a destra per attivare la ricezione delle notifiche sui vostri dispositivi.