Xbox E3 2019: Phil Spencer vola in Oriente per incontrare gli sviluppatori

Mancano ancora diversi mesi all'E3 2019, ma già fervono i preparativi. A differenza di Sony, che non parteciperà alla fiera, ed Electronic Arts, che invece farà a meno di una conferenza, Microsoft andrà a Los Angeles in pompa magna.

Il boss di Xbox, Phil Spencer, sembra intenzionato a fare le cose in grande, e si appresta a partire alla volta dell'Oriente per incontrare sviluppatori ed editori in vista dell'E3 2019. Ad annunciarlo è stato lui stesso sul suo profilo Twitter ufficiale. Il buon Spencer, per la precisione, questa settimana si recherà in Giappone e in Corea del Sud, dove con tutta probabilità tenterà di stringere dei rapporti di collaborazione con le realtà del posto. L'obiettivo, evidentemente, è quello di spronarli a partecipare alla conferenza dell'E3 2019 e, sopratutto, a pubblicare su Xbox One e sulla console di prossima generazione, la tanto chiacchierata Xbox Scarlett.

"Questa settimana non vedo l'ora di recarmi in Giappone e Corea per visitare gli studi e i publisher. I grandi giochi che realizzano questi sviluppatori mi hanno sempre ispirato. Pensare all'E3 e ricevere degli input sui programmi futuri è sempre divertente", si legge su Twitter. Chi incontrerà, secondo voi, Phil Spencer? Che stia cercando nuovi studi da portare sotto l'ala protettrice di Microsoft, dopo i grandi acquisti fatti nell'ultimo anno?