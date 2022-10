Xbox Elite Controller è un'esplosione di colori con Xbox Design Lab

Come preannunciato al lancio in Italia di Xbox Elite Controller Serie 2 Core, Microsoft apre ufficialmente le porte di Xbox Design Lab al nuovo pad per pro player e patiti di videogiochi competitivi.

Ricordiamo a chi ci segue che il servizio messo a disposizione dalla casa di Redmond offre agli utenti l'opportunità di 'creare il proprio controller dei sogni' con la scelta delle colorazioni tra infinite combinazioni e, in determinati casi, dei materiali da utilizzare per la scocca e i singoli elementi del layout i tasti, leve e trigger del pad.

L'ingresso di Xbox Elite Controller Serie 2 Core e della versione 'classica' in colorazione nera nel catalogo di Xbox Design Lab offre anche l'ulteriore opzione di personalizzazione rappresentata dalla serigrafia del proprio nome, di una breve frase o del Gamertag sulla scocca.

Le customizzazioni disponibili tramite Xbox Design Lab non influiscono sulle specifiche dei pad. Nel caso del nuovo modello Core di Xbox Elite Controller Serie 2, gli utenti potranno quindi accedere a un pad con levette a tensione regolabile, un'impugnatura gommata e delle 'serrature' più corte per i trigger, oltre a un sistema di mappatura dei pulsanti e a una batteria dalla durata media di 40 ore. In calce alla notizia trovate alcune versioni personalizzate di Xbox Elite Controller Serie 2 ispirate a Overwatch 2, alla serie di Fallout che ha appena compiuto 25 anni e ad altri titoli della 'scuderia' Xbox come Dishonored, Forza Horizon 5 e Deathloop.