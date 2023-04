Xbox Elite Controller Serie 2: sono arrivate tante nuove colorazioni su Design Lab

Con un lungo post pubblicato sul sito ufficiale, Microsoft ha confermato il nuovo aggiornamento del suo Xbox Design Lab, portale grazie al quale i giocatori possono acquistare la versione personalizzata del controller standard o dell'Elite Controller Serie 2.

Ed è proprio il controller nella sua versione più costosa che ha appena accolto nuove opzioni per la personalizzazione, le quali contribuiscono ad aumentare la gamma di colorazioni con cui gli utenti possono sbizzarrirsi nella realizzazione della loro periferica. Stando a quanto dichiarato dal colosso di Redmond, ad oggi è possibile scegliere fra 16 colori principali per la scocca posteriore e quella anteriore, 12 colori per i quattro tasti frontali (A, B, X e Y), 25 colori per i restanti tasti e 17 colorazioni per Paddle e croce direzionale.

In aggiunta, gli utenti che non vogliono creare in autonomia il loro controller personalizzato possono affidarsi ai preset di Microsoft ispirati ad alcuni dei suoi giochi di punta e, a tal proposito, sono state mostrate le colorazioni a tema Minecraft Legends, spin-off della serie Mojang in uscita la prossima settimana.

In attesa di scoprire le future evoluzioni di Design Lab, vi ricordiamo che un leak potrebbe aver svelato in anticipo lo splendido controller ufficiale di Starfield.