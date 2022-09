Xbox Elite Controller Serie 2 Core e il Pacchetto Componenti sono disponibili in Italia

Insieme al rollout dell'aggiornamento di settembre di Xbox Series X/S arriva anche la conferma, da parte di Microsoft, dell'avvenuta commercializzazione del controller Xbox Elite Serie 2 Core e del relativo Pacchetto di Componenti Completo.

Il nuovo modello della linea di controller Xbox Wireless Elite Serie 2 è disponibile all'acquisto in Italia al prezzo consigliato di 129,99 euro, come pure il Pacchetto di Componenti Completo che, al prezzo di 59,99 euro, consente agli utenti di personalizzare ulteriormente il proprio pad per pro player.

Il Controller Xbox Elite Serie 2 Core in colorazione bianca è compatibile con il sistema di personalizzazione introdotto da Microsoft con il firmware di settembre di Xbox Series X/S e One: il suo utilizzo consente ai giocatori di cambiare la luce RGB del pulsante Xbox centrale, cambiando sia il colore che la tonalità attraverso la console o su PC Windows 10 e 11.

Sul fronte delle specifiche, il nuovo modello Core di Xbox Elite Controller Series 2 offre delle levette a tensione regolabile, un'impugnatura gommata e delle 'serrature' più corte per i trigger: non mancano poi il sistema di mappatura dei pulsanti e una batteria dalla durata media di 40 ore nelle sessioni di gioco più intensive.

Come preannunciato da Microsoft all'annuncio di Xbox Elite Controller Serie 2 Core, nel corso delle prossime festività natalizie l'Xbox Design Lab accoglierà sia questo nuovo pad che i modelli 'classici' in colorazione nera, garantendo così ulteriori possibilità di scelta nella personalizzazione estetica del controller.