Xbox Elite Controller Serie 2, la famiglia Core si allarga: svelati i pad Rosso e Blu

L'esilarante spot degli Xbox Elite Controller era solo l'inizio. Microsoft si è infatti riaffacciata sui social per presentare ufficialmente i nuovi Xbox Elite Controller Serie 2 Core in colorazione Rossa e Blu: eccovi tutti i dettagli su prezzo, data d'uscita e funzionalità.

I nuovi arrivati nella famiglia dei controller ufficiali Xbox per hardcore gamer, pro player e 'semplici' appassionati della community verdecrociata vantano le medesime funzionalità del già noto modello Core di Xbox Elite Controller Serie 2.

I pad in colorazione Rossa e Blu sono perciò caratterizzati da una suite di funzionalità che comprende delle levette a tensione regolabile, un'impugnatura gommata e delle 'serrature' più corte per i trigger, in aggiunta alla mappatura completa dei pulsanti tramite l'applicazione ufficiale degli Accessori Xbox e ad una batteria che promette di offrire una durata media di 40 ore nelle sessioni di gioco più intensive.

I nuovi Xbox Elite Controller Serie 2 saranno disponibili all'acquisto all'11 aprile su Microsoft Store e presso i rivenditori autorizzati al prezzo consigliato di 139,99 euro: come di consueto, la casa di Redmond ricorda che agli utenti del proprio negozio digitale viene offerta la spedizione gratuita e la possibilità di reso senza problemi.