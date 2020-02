Xbox Elite Controller Serie 2 è un successo: è l'accessorio gaming più venduto da 3 mesi

Xbox Elite Controller Series 2 è ormai in vendita da novembre e, contrariamente alle previsioni basate sul suo prezzo di lancio proibitivo (di ben 179,99 euro), il nuovo joypad Microsoft di fascia alta risulta essere l'accessorio gaming più venduto negli Stati Uniti da ben 3 mesi.

A confermare questo dato è l'analista Mat Piscatella che, basandosi sui report di NPD Group, sottolinea come "per il terzo mese consecutivo, il controller Xbox Elite Series 2 è l'accessorio per videogiocatori più venduto. Considerando le rilevazioni effettuate nel trimestre di lancio, si tratta del quinto accessorio gaming più venduto nella storia degli Stati Uniti".

Pur sottolineando il fatto che le statistiche di vendita elaborate dal gruppo NPD si basano sui dollari guadagnati e non sulle unità vendute, vale comunque la pena registrare il successo commerciale del controller Microsoft e la straordinaria accoglienza ricevuta dagli appassionati di videogiochi negli USA.

Con questo risultato, quindi, l'Elite Controller Series 2 si piazza in quinta posizione nella classifica USA degli accessori gaming più venduti di sempre nel primo trimestre:

Kinect (Xbox 360) in bundle con Kinect Adventures Kinect (Xbox 360) in bundle con Gunstringer e Fruit Ninja DualShock 4 Wireless - colore Nero Controller Wii con Motion Plus - colore Nero Xbox Elite Controller Series 2

Sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione dell'Xbox Elite Controller Serie 2, un pad sul quale Microsoft punterà anche in futuro con la conferma della sua compatibilità piena con Xbox Series X.