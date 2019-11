Xbox Elite Controller Series 2 è disponibile sul Microsoft Store italiano

Microsoft ha reso disponibile sullo Store italiano l'Xbox Elite Controller Series 2, la nuova versione potenziata del già famoso Elite Controller, al prezzo di 179,99 euro. Per il momento, il controller risulta disponibile solo sul Microsoft Store, mentre è ancora in fase di pre-order su Amazon e su altri portali.

Il nuovo Xbox Elite Controller Series 2 è stato presentato durante l'E3 2019 come il controller più avanzato di sempre, compatibile con Xbox One e PC Windows, e creato appositamente per soddisfare i giocatori più esigenti. L'Elite Series 2 è infatti dotato di levette analogiche a tensione regolabile, bumper ridisegnati e permette la regolazione della corsa dei trigger. Il controller conferma la connettività Bluetooth, Wireless o attraverso il cavo usb-c. La confezione di Xbox Elite Controller Series 2 contiene:

Controller Wireless Elite per Xbox Series 2

Custodia di trasporto

Set di 6 levette: standard (2), classiche (2), alta (1), bombata (1)

Set di 4 levette posteriori: medie (2), mini (2)

Set di 2 croci direzionali: standard, sfaccettata

Strumento di regolazione delle levette

Stazione di ricarica

Cavo USB-C

Nei giorni scorsi Microsoft ha svelato le offerte che saranno disponibili durante il Black Friday. Inoltre, la società di Redmond ha annunciato i nuovi titoli di Xbox Live Gold di novembre.