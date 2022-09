Xbox Elite Controller Series 2 si evolve con il modello Core: video, specifiche e prezzo

La casa di Redmond amplia la gamma dei controller Xbox Elite Series 2 con il modello Core, un pad per pro player che integra tutte le migliorie apportate in questi anni dai progettisti di Microsoft e che, oltretutto, vanta il pieno supporto alle customizzazioni dell'Xbox Design Lab.

Nel messaggio condiviso da Microsoft per annunciare il modello Core dell'Xbox Elite Wireless Controller Series 2, i rappresentanti del colosso tecnologico americano spiegano che il pad è stato "progettato per soddisfare le esigenze principali dei videogiocatori competitivi di oggi, mettendo nelle vostre mani un prodotto dalle prestazioni eccezionali, personalizzabile e duraturo".

Sul fronte delle specifiche, l'Xbox Elite Series 2 Core offre delle levette a tensione regolabile, un'impugnatura gommatta e delle 'serrature' più corte per i trigger, oltre alla mappatura completa dei pulsanti tramite l'applicazione ufficiale degli Accessori Xbox e una batteria dalla durata media di 40 ore nelle sessioni di gioco più intensive.

Per festeggiare il nuovo arrivato nella famiglia dei pad competitivi di Xbox, Microsoft conferma che dalle prossime vacanze natalizie l'Xbox Design Lab accoglierà anche i modelli "classici" in colorazione nera dell'Xbox Elite Series 2 Controller.

Il nuovo modello Core di Xbox Elite Controller Series 2 sarà venduto in colorazione bianca al prezzo di 129,99 euro, mentre il modello principale sarà proposto a 179,99 euro: gli acquirenti del modello Core potranno acquistare a parte il Component Pack a 59,99 euro. Stando al sito ufficiale di Microsoft, la commercializzazione del pad è prevista per il 21 settembre anche in Italia, con preordini attivi già da oggi mercoledì 7 settembre.